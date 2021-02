Ex-ploeggenoot opgelucht met het vertrek van Landry Dimata bij Anderlecht: "Hij moet naar Standard gaan"

KV Oostende is bezig aan een indrukwekkend seizoen en mag ondanks het puntenverlies tegen Eupen nog steeds hopen op een plek in de top vier. Dat is ook voormalig publiekslieveling Franck Berrier niet ontgaan.

De middenvelder streek in 2013 neer aan de kust en beleefde daar enkele straffe seizoenen. De inmiddels 37-jarige Fransman ontwikkelde er zich met 26 treffers in 145 wedstrijden tot een publiekslieveling. Berrier volgt zijn ex-ploeg nog steeds en hoopt dat ze het tot in play-off 1 schoppen: “Ik ben echt verbaasd over hun prestaties. Ik weet niet of ze een plekje in play-off 1 kunnen veroveren, maar ik hoop het echt voor ze. Ze verdienen het met wat ze de laatste weken en maanden hebben laten zien”, vertelde de ex-speler van KVO aan RTBF. Tijdens zijn periode bij de kustboys leerde hij de toen nog maar 17-jarige Landry Dimata kennen. De spits kende drie moeilijke seizoenen bij Anderlecht, maar trok afgelopen wintermercato op huurbasis naar Espanyol Barcelona, een club in de Spaanse tweede klasse. Dat zorgde bij Franck Berrier voor de nodige opluchting: “Hij heeft er goed aan gedaan om te vertrekken bij paars-wit. Landry moet naar een ploeg die het spel meer rond hem bouwt, niet een ploeg die jonge spelers voor geld laat spelen. Als hij terugkomt naar België moet hij naar Standard gaan, dat is een veel warmere en familiare club.”