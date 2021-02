Boskamp is duidelijk over de kansen van Antwerp in de Europa League: "Daarvoor is de ploeg van Rangers te uitgebalanceerd"

Het werd een Europese avond om duimen en vingers van af te likken, maar het resultaat sloeg wel dik tegen voor Antwerp in hun Europa League-treffen tegen Rangers.

Een 3-4 verlies is een zeer slechte uitgangspositie in Europa en dat beseft ook Johan Boskamp. De Nederlander geeft 'The Great Old' nauwelijks nog kans om door te stoten naar de volgende ronde van de Europa League.

"Leuke pot was dat uiteraard", steekt Boskamp van wal bij Het Belang Van Limburg. "Die Avenatti kopte hem heerlijk binnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Antwerp in Glasgow met 0-2 gaat winnen. Daarvoor is de ploeg van Rangers te uitgebalanceerd."

"In principe is hun verdediging beter en scoren ze altijd. Bovendien hebben ze dit seizoen nog maar één keer verloren. Steven Gerrard zet daar goed werk neer en heeft een uitstekende uitstraling. Je kunt er bijna gif op innemen dat hij de volgende Liverpool-trainer wordt als ze Klopp daar beu zijn."