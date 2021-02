Standard stoot zich opnieuw aan dezelfde steen: "Stupiditeit en naïviteit" en "Jeugd maakt fouten, maar als ook de ervaren mannen ..."

Standard zit een beetje in een dipje. Het verloor nu ook op bezoek bij Zulte Waregem en is door een 3 op 15 zelfs uit de top-8 gevallen. Mbaye Leye zag zijn team opnieuw dezelfde fouten maken als wel vaker.

"We hebben opnieuw tegendoelpunten geslikt op een stupide manier en door onze eigen naïviteit", aldus Mbaye Leye na de nederlaag op bezoek bij Zulte Waregem.

Naïviteit

"We zijn aan het bouwen aan een team en hebben een filosofie. De jeugd maakt fouten, dat is nu eenmaal zo. Maar het is wel een ontgoocheling."

"Zeker als ook de meer ervaren spelers dan ook nog fouten gaan maken, dan wordt het veel. Siquet? Hij gaf veel offensieve energie en daardoor liet hij zich misschien verdedigend iets minder sterk zien."

Je kan niet gaan dribbelen zoals Carcela

"Maar goed: de manier waarop we bepaalde goals slikken, dat kan niet. Je moet niet gaan dribbelen zoals Carcela deed en het is ook onverklaarbaar hoe één speler ons kan uit verband spelen als we met vier man in positie staan."

"Het is een enorme ontgoocheling, maar Zulte Waregem was dodelijk efficiënt met drie goals uti vier kansen. We hebben de match niet doodgemaakt. We zitten in een moeilijk spoor, de volgende wedstrijd wordt een hele belangrijke."