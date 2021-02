De man van twee miljoen en twaalf doelpunten krijgt heel wat lof: "Hij is meer dan zijn doelpunten alleen"

Er zijn veel spelers die goed bezig zijn in de Jupiler Pro League. Sommigen daarvan lopen in Vlaanderen minder in de picture, maar hebben wel héél wat kwaliteiten.

Zo is er Smail Prevljak, die ondertussen voor twaalf goals en twee assists zit bij KAS Eupen. De aanvaller liet weten graag te willen blijven bij de Oostkantonners en is enkel daar mee bezig. Het geeft zeker een extra troef aan de kwaliteiten van KAS Eupen, want de Bosnische aanvaller laat vaak goede dingen zien voor zijn team. Heel belangrijk "Prevljak is heel belangrijk voor ons. We danken hem voor zijn goals en dat is zijn grote kracht uiteraard, maar hij is veel meer dan zijn doelpunten", is zijn coach Benat San José duidelijk. "Zijn combinaties tussen de lijnen worden beter, ook verdedigend werkt hij steeds harder. Nu moeten ook de anderen beginnen scoren door zijn werk."