Ex-bondscoach over Kompany: "Ik ga niet akkoord met de manier waarop hij nu kritiek krijgt"

Vincent Kompany krijgt kritiek nu de resultaten tegenvallen. Ex-bondscoach René Vandereycken is het daar echter niet mee eens.

Ook Vandereycken benadrukt het potentieel dat hij momenteel voor handen heeft. "Uiteraard heeft Kompany, zoals elke trainer, al inschattings­fouten gemaakt. En het is volledig legitiem om je vragen te stellen bij sommige keuzes. Maar ik ga niet akkoord met de manier waarop hij nu kritiek krijgt of sommigen hem al veroordelen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Dan wil ik eerst toch duidelijkere fouten zien dan tot nu toe het geval was. Wie zegt trouwens dat het absoluut beter moet met deze kern? En wie zegt dat het met een andere trainer beter zou gaan? RSCA moest al spelers als Doku verkopen en zit nu met veel huurlingen. Die willen zichzelf wel op de voorgrond brengen, maar qua motivatie en instelling is er toch een verschil met een speler die voor drie jaar werd vastgelegd."