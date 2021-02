Antwerp beschikt weldra weer over zijn nummer 1 onder de lat: "Ik leun meteen heel dicht tegen beste vorm aan"

De doelmannenkwestie bij Antwerp krijgt binnenkort een nieuwe wending. Voorlopig zijn Beiranvand en De Wolf nog de twee opties voor Vercauteren onder de lat. Ook Jean Butez, de eigenlijke nummer 1, is opnieuw fit. Enkel de match in Glasgow komt in principe nog te vroeg.

"Ik heb zes weken keihard gewerkt om terug te zijn, nu is het eindelijk zover", kondigt Jean Butez aan in Het Laatste Nieuws. "Alles is heel vlot verlopen. Ik ben vroeger fit dan verwacht. Nu gewoon het vertrouwen tussen de palen herwinnen."

Sterker geworden

Geen enkele pijn meer aan de enkel voor de keeper die in 2020 Le Cannonier ruilde voor de Bosuil. "Het raarste was nog dat bij de eerste oefeningen mijn handschoenen een beetje anders aanvoelden. Het gevoel zat niet helemaal juist. Maar da's snel en vanzelf teruggekomen. Ik leun meteen heel dicht tegen mijn beste vorm aan. Ik heb de voorbije weken erg nuttig gebruikt. Ik spring nu hoger, ben ook qua spierkracht sterker geworden."

Naast Butez had ook Alireza Beiranvand te kampen met blessurezorgen. Butez heeft in zijn afwezigheid oo gezien dat zowel de Iraniër als Ortwin De Wolf niet altijd een feilloze indruk maakten. "Doelman zijn, is een ontzettend moeilijke job. Ortwin was goed tegen La Louvière, had het moeilijker tegen Club. En Ali... Hij heeft goeie matchen gekeept, maar had ook zijn mindere momenten."

Snakken naar status van titularis

Uiteraard heeft Butez de ambitie om zelf opnieuw eerste keuze onder de lat te worden bij Antwerp. "Hopelijk kan ik snel weer spelen en mijn plaats als nummer 1 innemen. Ik snak er naar om opnieuw titularis te zijn", windt hij er geen doekjes om.