CIJFER VAN DE WEEK: 54,5%: zo dramatisch is het nu ook nog niet gesteld met de G5 en Antwerp in vergelijking met vorige jaren

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week komen we graag even terug op de manier waarop de topclubs in België (G5+Antwerp of G6 zo u wil) punten sprokkelen in de Belgische competitie. Na 28 speeldagen staat Club Brugge op nummer 1, terwijl ook Antwerp en Genk op het podium staan en Anderlecht in normale jaren met de vijfde plaats play-off 1 zou spelen.

Cijfers

Ook Standard (10e) en Gent (12e) staan overigens nog op betrekkelijk kleine afstand van die top-4. Toch heeft het er alle schijn van dat de topclubs het collectief gezien zelden zo slecht doen als nu. De kloof tussen Club Brugge (63 op 81) en Antwerp (48 op 84) is enorm, de andere teams doen nóg slechter zelfs.

Als we de punten van de zes clubs samentellen dit seizoen, dan komen we voorlopig uit op 273 op 501 ofwel 54,5% van de punten. We vergelijken dat aantal punten graag even met de voorbije jaren, sinds ook Antwerp opnieuw op het hoogste niveau actief is.

© AVL

Dan valt meteen op dat de voorbije twee seizoenen de grote clubs het in de breedte merkelijk beter deden dan dit seizoen. Drie seizoenen geleden deden ze het echter nog slechter dan dit seizoen, al was Antwerp toen nog een nieuwkomer op het hoogste niveau uiteraard.

Natuurlijk is het al meteen een andere zaak als je Club Brugge uit de vergelijking haalt, maar de Bruggelingen werden ook niet elk seizoen kampioen. Het moet dus gezegd dat we toch eerder van toeval dan een trend spreken mogelijk.