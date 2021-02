Luka Elsner doet KV Kortrijk weer herleven: "Maar we zijn nog steeds niet zeker van het behoud"

Luka Elsner werd begin februari aangesteld als nieuwe trainer van KV Kortrijk en behaalde meteen enkele mooie resultaten. Deze week staat er de belangrijke derby tegen Zulte Waregem op het programma.

Zaterdagavond is het dus weer tijd voor de ‘Vlasico'. Een lange tijd leek deze wedstrijd niets meer dan een formaliteit te gaan worden, maar KVK won in het Lotto Park en Zulte Waregem staat plots zeer dicht bij een plekje in de play-offs. De derby herleeft dus weer, en dat beseft ook de nieuwe trainer van Kortrijk Luka Elsner: "Zulte Waregem zijn les paysans, dat is Nederlands voor boeren toch? Ik hoorde de naam al enkele keren in de spelersbus vallen. Daarom besef ik ook dat het een zeer belangrijke wedstrijd is voor de club", vertelde de nieuwkomer aan de Krant van West-Vlaanderen.

De Sloveen streek tijdens een moeilijk moment neer in Guldensporenstadion. KVK bengelde in de onderste regionen van het klassement en moest zelfs beginnen uitkijken voor de degradatiestreep: "Er was meteen druk want we moesten resultaten behalen. Nu bekijken we het nog steeds match per match. We zijn nog steeds niet 100% zeker van het behoud, er zijn nog zes matchen te gaan. Ik ga me dus niet uitspreken over eventuele ambities in de top 8. Daarna willen we de club stap voor stap verder ontwikkelen."

