Sterren van de toekomst bij Anderlecht? "Ik vrees dat de intrinsieke kwaliteit van sommige van die jongens altijd ontoereikend zal zijn"

Geen spotlight die groter staat te schijnen dan die op Anderlecht én Vincent Kompany. Marc Degryse analyseert de situatie met het oog op PO1 en de toekomst.

Anderlecht moet PO1 halen, al is het maar voor het project. En om het vel van Kompany te redden misschien. "Een béétje maar. Het doel - play-off 1 halen - heiligt de middelen. Omdat ik vind dat play-off 1 goed zou doen aan de ontwikkeling van al die jonge gasten. Maar voor alle duidelijkheid: natúúrlijk moet Anderlecht nu niet willen veranderen van coach. Ik kan mij niet voorstellen dat Vandenhaute conclusies zal trekken voor het einde van het seizoen. Als ik Kompany daarnet bezig zag en hoorde op zijn persconferentie...: hij was open, eerlijk, ik geloof ook echt dat hij zichzelf een spiegel voorhoudt. Er zat geen verheven wereldster achter de microfoon. Uiteindelijk kijk je naar een toffe gast."

Slaagt Kompany erin met dit Anderlecht PO1 te halen? "Pfft… Ze gaan een manier moeten vinden om te scoren. Schiet eens sneller. Durf eens een pass binnendoor steken. Gooi eens een lange bal. Hoe je het draait of keert, Kompany blijft wél het moeilijkste wat er is vragen aan zijn spelers - met de bal, al combinerend, het ding in het andere doel schoppen. Ik vrees dat de intrinsieke kwaliteit van die jongens daar op dit moment ontoereikend voor is. En ik vrees óók dat de intrinsieke kwaliteit van sómmige van die jongens altíjd ontoereikend zal zijn... Sorry, Lokonga is geen Tielemans, Sardella is geen Van den Borre, Delcroix is geen Kompany... Alleen El Hadj heeft de potentie om echt een grote carrière uit te bouwen."