Cercle Brugge wil ook in de Beker tegen Anderlecht iets laten zien: "Dat heb ik aan de spelers gevraagd"

In de Beker van België staan deze midweek de kwartfinales op het programma. En dus komt ook de finale stilaan dichterbij: alle acht de teams staan om 180 minuten van het Koning Boudewijnstadion. En dus is het voor iedereen een soort van doel.

Ook Cercle Brugge wil er graag voor gaan. Het moet op bezoek bij Anderlecht op zoek naar een stekje in de halve finales.

"De Beker van België? Ik heb gevraagd aan de spelers om ambitieus te zijn", aldus Yves Vanderhaeghe over de Croky Cup.

Bonuswedstrijd

"We hebben vertrouwen getankt met 7 op 9 in de competitie en de Beker is voor ons een bonus. We hebben ervan gebruik gemaakt om spelers een kans te geven."

"En dat heeft ons twee winsten opgeleverd. We gaan zien wie er fit genoeg is om de strijd tegen Anderlecht aan te gaan, voor ons is het een bonusmatch die we graag willen winnen."