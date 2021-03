Zulte Waregem is een geval apart: "Bij gelijk welke andere ploeg was Dury ontslagen"

Zulte Waregem werkte zich op van een degradatieplaats naar de vijfde plek in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

In tegenstelling tot heel wat andere ploegen behield Zulte Waregem vertrouwen in hun coach. “Zulte Waregem is een beetje een geval apart op dat vlak”, vertelt Luc Millecamps aan HLN. ”Had Dury bij een andere ploeg gezeten, was hij met zulke resultaten gegarandeerd ontslagen. Maar bij Essevee is de situatie anders. Er is dat contract, maar hij heeft ook al het een en ander bewezen bij de club. Daarnaast heeft hij getoond dat hij de spelers op de juiste manier kon prikkelen en uiteindelijk heeft hij de oplossing toch maar weer gevonden.”

Kunnen Dury en co richting PO1? “Dat is moeilijk om te zeggen, natuurlijk. Verlies je nu twee keer, kan je evengoed weer tiende staan. Dat geldt trouwens voor alle ploegen in dat pelotonnetje. Maar wat er ook nog gebeurt, het seizoen van Zulte Waregem kan eigenlijk niet meer stuk. Al zou het natuurlijk erg mooi zijn, mocht het nu toch nog in Play-off 1 raken.”

Een derby tegen Club Brugge, zonder enige druk, opent dat deuren? “Zulte Waregem heeft het voordeel dat het niets meer te verliezen heeft, en dan kan je altijd iets meer. Het zit ook in de goede flow en scoort gemakkelijk, dus wie weet zit er wel een stunt in.”