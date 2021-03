15-jarig toptalent Anderlecht tekent nog geen contract, maar... "Er zijn geen twijfels"

Hij moet toch de meest besproken jeugdspeler van Anderlecht ooit zijn. Er was ooit veel te doen rond Romelu Lukaku en Vincent Kompany, maar over Rayane Bounida is er al heel wat meer geschreven. Het bijna 15-jarige toptalent heeft echter nog geen contract getekend.

Bounida kan rekenen op interesse van zowat alle grote clubs uit Europa. Iedereen heeft zijn filmpjes op Youtube al gezien. De kleine dribbelaar kan fantastische dingen met een bal en Ajax, Barcelona, Borussia Dortmund... willen hem er wel graag bij. Maar uiteraard wil ook Anderlecht hem houden, maar een contract is nog niet meteen aan de orde. Zijn ouders en entourage willen dat hij zich eerst en vooral concentreert op zijn onwikkeling en zijn school. "We staan voortdurend in overleg", aldus hoofd opleidingen Jean Kindermans, in HLN. "Rayane wordt goed omringd, zijn entourage vindt het niet verstandig om nu al zulke grote beslissingen te nemen, terwijl hij zich ook moet kunnen focussen op school. Het is al druk genoeg. Maar voor alle duidelijkheid: deze beslissing heeft niks te maken met eventuele twijfels bij Rayane over Anderlecht, of omgekeerd."





