Komt het nog goed tussen Standard en aanvaller: "Vijf tot tien procent kans"

Het is toch wel een bijzonder verhaal, dat van Obbi Oulare. In januari probeerde Standard hem met alle macht tot een transfer naar het buitenland te verleiden, maar toen dat niet gebeurde, werd hij naar de B-kern gestuurd. Daar gedroeg de 25-jarige spits zich echter voorbeeldig.

Oulare liet zich op geen foutje betrappen en trapte ook niet na naar het bestuur. Daardoor blijft de deur op een kier staan. "Obbi is niet naïef, hij begrijpt dat de kans op een terugkeer naar de A-kern dit seizoen bijzonder klein is", zegt zijn manager, Zouhair Essikal, in S/V Magazine. "Maar hij is ervan overtuigd dat hij de club nog kan helpen."

Met Joao Klauss kwam er echter nog een spits en de kans is dus klein. "Laten we zeggen dat er vijf tot tien procent kans is dat het nog goed komt en dat heeft hij enkel aan zichzelf te danken. Hij heeft niemand uitgescholden, hij heeft niemand geslagen, hij heeft niets verkeerd gedaan en hij heeft veel maturiteit getoond. Indien Standard geen ander standpunt inneemt, zullen we in juli alle opties bekijken. Obbi ligt nog tot 2023 vast, maar hij heeft uiteraard geen zin om in de B-kern zijn contract uit te zitten."