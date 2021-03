Staat Sinan Bolat vanavond in doel bij AA Gent voor het bekerduel?

Sinan Bolat blesseerde zich in de opwarming tegen KV Mechelen aan de vinger, maar speelde de wedstrijd volledig uit.

Staat Sinan Bolat vanavond in doel bij AA Gent? Hij is onzeker voor het bekerduel op Eupen. "Vorige week deed hij bijna niets", zei Hein Vanhaezebrouck.

Zo had hij wellicht ook de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gemist. “Wellicht was hij er tegen Brugge dan ook niet bij geweest. Nu kon hij toch al iets meer doen en is de kans dus groter dat hij speelt tegen Eupen."