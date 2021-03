Informeerde Standard naar de diensten van ex-aanvaller? "Ik denk niet dat ik zou zijn teruggekeerd"

Afgelopen wintermercato ging Standard op zoek naar een extra spits. Tijdens de zoektocht klonk meermaals de naam van ex-speler Renaud Emond, maar tot een terugkeer kwam het niet. Hij zegt zelfs dat er geen enkel contact tussen beide partijen is geweest.

De Rouches zitten al een tijdlang in vieze papieren en trokken daarom de transfermarkt op voor een nieuwe aanvaller. De naam van Renaud Emond deed verschillende keren de ronde. De 29-jarige spits scoorde in het verleden 43 keer in 139 wedstrijden voor Standard. Al ontkent hij alle geruchten in La Meuse: “Er is geen contact geweest. Ik denk ook niet dat ik zou zijn teruggekeerd. Ik ben naar FC Nantes gegaan met de bedoeling om te slagen en daar zal ik alles aan blijven doen. Ik ga het hier niet zomaar opgeven.”

Renaud Emond verzamelde in totaal zestien optredens in de Ligue 1 en trof daarin tweemaal raak, maar de club beleeft een rampseizoen. Ze staan in de stand op een voorlaatste plaats en lijken momenteel op weg naar de degradatie.