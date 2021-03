Ironie ten top! IFAB verandert regel: doelpunt zoals dat van Club zal in de toekomst niet afgekeurd worden voor hands

Heel even was er vreugde in het Brugse kamp toen Okereke de bal tegen de netten werkte. Mignolet had echter hands begaan. Na heel wat gepalaver heen en weer werd het doelpunt finaal afgekeurd. Uiteindelijk wel een terechte beslissing, zo lijkt het, maar niet volgens de nieuwe regel van het IFAB.

Voor alle duidelijkheid: die gaat pas op 1 juli in. Nu was het dus wel het correcte besluit om dit doelpunt af te keuren... maar binnen enkele maanden niet meer. De International Football Association Board komt één dag na Standard - Club Brugge met het nieuws over de regelwijziging van het onopzettelijke handspel. De IFAB is de organisatie die de internationale voetbalregels opstelt en wil meer duidelijkheid verschaffen over het handspel. Het opteert voor een reglementswijziging, die dus ingaat vanaf juli. "Handspel dat per ongeluk gebeurt en leidt tot een medespeler die scoort of een kans om te scoren krijgt, zal niet langer worden beschouwd als een overtreding", klinkt het zowaar. Competities kunnen regel vroeger doorvoeren Onder die regel zou het doelpunt van Simon Okereke op Sclessin niet afgekeurd zijn voor handspel van ploegmaat Simon Mignolet. Tenminste als de scheidrechter van oordeel is dat die laatste zich niet onnatuurlijk groot maakte. De nieuwe regel over het onopzettelijke handspel komt er dus deze zomer, al hebben competities ook de mogelijkheid om de wijziging reeds vroeger door te voeren.