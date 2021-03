Referee Department spreekt zich uit over beide doelpunten in Standard - Club Brugge

Daags na de controverse in Luik na de late en uiteindelijk afgekeurde goal in Standard - Club Brugge heeft ook het Referee Department zich uitgesproken over de zaak. De arbitrage had het finaal bij het rechte eind wat de goal van Club betreft, maar had ook het doelpunt van Standard moeten afkeuren.

Door alle commotie rond het afkeuren, toekennen en dan weer afkeuren van het doelpunt van Club Brugge bleef het wat onder de radar, maar ook met het doelpunt van Standard was wat mis. João Klauss liep buitenspel en gaf nadien de assist voor de 1-0. De vlag van de lijnrechter ging niet de hoogte in, een VAR was er zoals bekend niet.

"We verwachten dat de speler (Klauss, nvdr.) afgevlagd wordt voor buitenspel", deelt het Referee Department mee." Dat is alleszins duidelijk. De veelbesproken fase aan de andere kant van het veld moest dan nog komen. "In minuut 92 krijgt Club Brugge een hoekschop. Denswil kopt de bal in richting doel en raakt daarbij de arm van Mignolet, waarna Okereke kan scoren."

Scheids verward door informatie via headset

Dat feestje mocht dus niet doorgaan. "De scheidsrechter keurt de goal af voor hands van Mignolet en veel emotie en verwarring volgt. Omdat de VAR niet in gebruik is tijdens de match kan er geen review plaatsvinden. De scheidsrechter is verward door de informatie die hij via zijn headset doorkreeg en keurt de goal goed. Maar, door de chaos en de emotionele sfeer, gaat de scheidsrechter de situatie met zijn assistent bespreken."

Waarna de scheids dus nog een keer op zijn beslissing terugkomt. "Uiteindelijk bevestigt hij de aanvankelijke beslissing om de goal af te keuren voor hands. Het Referee Department ondersteunt de beslissing van de scheidsrechter."