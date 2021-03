Nu dan ontmoeting tussen Jelle Vossen en Club Brugge? Neen, spits moet weer langs de kant blijven

Zulte Waregem gaat zondag op bezoek bij Club Brugge. Het zou Jelle Vossen wel goed kunnen gebruiken, wie weet zou de aanvaller er eentje binnenprikken tegen zijn voormalige werkgever. Dat zal echter ook deze keer niet gebeuren.

Jelle Vossen mag komende zondag immers niet meedoen. Vossen speelde van augustus 2015 tot januari 2020 bij Club Brugge. In 2020 kwam blauw-zwart met een overeenkomst met Zulte Waregem, dat de aanvaller zo kon overnemen.

Tijdens die onderhandelingen bedong Club Brugge dat Zulte Waregem Vossen in de onderlinge duels niet mag opstellen. Dat is vooral gebruikelijk bij huurovereenkomsten, maar hier ging het om een definitieve transfer en werd dus ook zo'n clausule opgemaakt.

Regeling ook in 2021 nog van kracht

Sindsdien speelden Club en Zulte Waregem al drie keer tegen mekaar. Telkens mocht Essevee Vossen niet opstellen. Doet Vossen dan mee in de eerste confrontatie tussen beide teams in 2021? Neen, want ook dit seizoen is deze regeling nog altijd van kracht. Zoek dus niet naar Jelle Vossen op het veld zondag. Hij moet hopen dat zijn ploegmaats ook zonder hem een goede zaak kunnen doen in de strijd om play-off 1.