Leye en zijn spelers kunnen weer fier zijn na 'verrijzenis': "Deze mentaliteit, dit is Standard"

Veel was er te doen rond de afgekeurde Brugse gelijkmaker. Feit blijft wel dat het Standard is dat doorgaat naar de halve finales van de beker en daarvoor mogen de Rouches zichzelf toch wel op de borst kloppen. Club kloppen enkele dagen na die belabberde match tegen RSCA: wie had dat verwacht?

Het was toch wat opstaan uit de doden. Goed spectaculair, was het allemaal niet, maar Standard maakte een fraaie goal en belette Club voorts lange tijd om in zijn spel te geraken. Ze mogen aan de boorden van de Maas weer met enige fierheid over zichzelf praten. Geen uitspraken zoals 'het materiaal is onvoldoende' deze keer.

"Ik feliciteer mijn ploeg. De spelers hebben hun job gedaan tegen een ploeg die normaal beter is dan ons. Technisch waren we goed genoeg en we hebben de efficiëntie teruggevonden die we kwijt waren", analyseerde trainer Mbaye Leye. "Ik ben een beetje tevreden, want ik zal enkel helemaal tevreden zijn als we deze prestatie kunnen bevestigen, met alle ingrediënten die in ons spel zaten."

© photonews

João Klauss speelde een prima partij voorin, ontpopt zich stilaan al als een leider op het veld en gaf ook de assist voor de 1-0, weliswaar vanuit buitenspel. "Mijn integratie is heel snel en goed verlopen. Ik was er mij niet van bewust dat ik buitenspel liep bij ons doelpunt. Dat er geen VAR was om die laatste fase te bekijken? Tja, het is gemakkelijk na afloop van een match om het vooral daarover te hebben."

"We hadden een goed tactisch plan en legden een prima ingesteldheid aan de dag", zegt Nicolas Raskin. "Deze mentaliteit, dit is Standard." Eupen is de volgende tegenstander in de beker, nu moet Standard toch naar de finale? "Het heeft een knappe match gespeeld tegen Gent. Wie ook de tegenstander is, wij moeten onze job doen."