Bondsparket wil enkele speeldagen schorsing voor Kossounou na diens uitsluiting in de beker

De uitsluiting van Odilon Kossounou in de kwartfinale van de Beker van België blijft niet zonder gevolgen. Het Bondsparket heeft een schorsing gevorderd van drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief. Club dreigt zijn verdediger dus een paar wedstrijden te missen.

Er bleef nog acht minuten officiële speeltijd over donderdagavond toen Kossounou nogal wild kwam ingevlogen en Muleka neertackelde. Nathan Verboomen trok meteen rechtstreeks rood voor de 20-jarige Ivoriaan. Zo moest de centrale verdediger dus vroegtijdig naar de kant.

"Met de onbesuisde tackle bracht hij duidelijk de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar", klinkt de redenering voor het bepalen van deze minnelijke schikking. "Het Bondsparket houdt rekening met het blanco disciplinaire strafblad van Kossounou, die nu toch al anderhalf jaar in België actief is."

© photonews

Het is nu afwachten wat Club doet. Aanvaardt het deze sanctie, dan kan Kossounou niet meedoen in de inhaalmatchen tegen Charleroi en Gent. Weigert blauw-zwart de vordering van het Bondsparket, dan buigt het Disciplinair Comité zich dinsdag over de strafmaat. "Ik denk niet dat hij 'm erg geraakt heeft, maar hij moet daar niet tackelen", zei Clement donderdagavond op de persbabbel over de actie van Kossounou.