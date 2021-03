Verdere aanvulling kalender: data inhaalmatchen Club Brugge en halve finales beker bekend

De Pro League heeft de data bekendgemaakt waarop Club Brugge zijn twee inhaalwedstrijden in de competitie kan afwerken. Ook voor de halve finales van de Beker van België is een plek gevonden.

Op vrijdag 12 maart gaat Club Brugge op bezoek bij Charleroi. Drie dagen later, op maandag 15 maart, zal AA Gent-Club Brugge (uitgesteld door Covid-gevallen bij Club) dan ingehaald worden. De aftrap van beide wedstrijden is om 20u45.

Dat is ook het aanvangsuur van de halve finales van de Beker van België, die tussendoor in dat weekend worden afgewerkt. Op 13 maart ontvangt Eupen Standard. Een dag later, op 14 maart, krijgt Anderlecht KRC Genk over de vloer.