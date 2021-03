30 op 30, Club Brugge heeft oud record in JPL in het vizier: "Wil niet weten hoeveel het record is"

Club Brugge beleefde dankzij een corona-uitbraak enkele moeilijke weken, maar de motor lijkt na de overwinning tegen Zulte Waregem opnieuw op volle toeren te draaien. Ze zijn ook nog altijd op recordjacht.

Het ging plots snel voor blauw-zwart. Ze speelden nog op alle mogelijke fronten mee, maar moesten door een corona-uitbraak en het missen van enkele cruciale pionnen een kruis maken over de ambities in de Europa League en de Croky Cup.

Recordkoers

De titel lijkt nog niet meteen in gevaar te komen. Zondagmiddag wonnen ze in eigen huis overtuigend van Zulte Waregem (3-0), ondertussen al hun tiende overwinning op rij in de competitie. Het ultieme record is van Standard: 15 zeges op rij, een halve eeuw geleden.

De komende weken speelt blauw-zwart nog tegen Charleroi, KAA Gent, Antwerp, Kortrijk, Anderlecht en op de slotspeeldag tegen Moeskroen. Al die wedstrijden winnen en het record wordt verbroken, al is coach Philippe Clement duidelijk.

Aan mijn spelers gezegd dat ze geschiedenis konden schrijven, maar ...

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat ze geschiedenis konden schrijven met tien opeenvolgende overwinningen. Dat was alweer zeventien jaar geleden en dat is toch wel een tijdje. Er is de ambitie om de reeks zolang mogelijk te maken."

"Ik hoop dus dat er nog een elfde, een twaalfde, ... aan toegevoegd zal worden. Maar het record? Ik hoef niet te weten hoeveel zeges dat zijn. Records zijn pas leuk als je ze breekt, het is beter om match per match te kijken en niet te ver vooruit te blikken."