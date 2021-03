Kompany heeft het heel moeilijk met strafschopfout Murillo: "Dat blijft door mijn hoofd spoken"

Je zal het maar meemaken als ex-topverdediger: je ploeg verliest twee punten door een domme en ook onnodige penaltyfout. Vincent Kompany zat er zwaar mee in zijn maag.

Amir Murillo liep - terwijl de bal leek buiten te gaan - tegen de hakken van Marian Shved en de bal ging op de stip. "Het is heel vervelend hoe die penalty ontstaat", zuchtte een zwaar ontgoochelde Kompany. "Vooral omdat we daar op training hard aan werken. Dat zijn fases die voor verdedigers cruciaal zijn."

"We hebben de scheidsrechter gedwongen een beslissing te nemen. En eigenlijk zaten we in de tweede helft redelijk comfortabel verdedigend gezien. De bal was bijna altijd op de helft van de tegenstander. Ja, ik heb het daar moeilijk mee. Het blijft in mijn hoofd spoken."

Kwaliteit

Murillo is met zijn 25 nog niet oud, maar wel één van de meest ervaren spelers. Als één van de jongens die het team op sleeptouw zou moeten nemen, het zo laat afweten, kan je het niet op jeugdige foutenlast steken. "Kijk, op OHL was het Sardella die een moment van concentratieverlies had. Ik ga Amir op dezelfde manier steunen. Voor mij is het een samenloop, maar dit is even belangrijk als een laatste pass of een controle die mislukt."

Daarover gesproken... Ook daar schortte er wel het een en ander. Moeten we het beestje niet gewoon benoemen? Een gebrek aan kwaliteit. "(twijfelt) Ik wil duidelijk maken dat ik graag werk met deze jongens, maar ik ben ook niet verrast. Dit is gelinkt met vallen en opstaan. Ik heb het meeste van mijn jaren bij de nationale ploeg ook doorgebracht met de kritiek van de 'verloren gouden generatie'. Ik heb altijd geloofd dat die ploeg de stap ging maken. Ik geloof ook in deze ploeg."