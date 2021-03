Goed nieuws voor Club Brugge: spits opnieuw inzetbaar voor de verplaatsing naar Charleroi

Club Brugge liep een dubbele opdoffer op in de Europa League. Het verloor niet alleen de wedstrijd van Dynamo Kiev, maar daarnaast zagen ze ook Bas Dost uitvallen met een blessure aan de hamstrings. Hij moest enkele wedstrijden verstek geven maar is ondertussen weer van de partij

Het was toch een stevige aderlating nadat de Nederlander een verrekking aan de hamstrings opliep. Hij zou uiteindelijk de bekerclash tegen Standard en de 3-0 overwinning tegen Zulte Waregem missen. Vooral op Sclessin had Philippe Clement nood aan een vlotscorende spits.

Volgens Het Laatste Nieuws is de nieuwkomer opnieuw fit en zou hij vrijdag op bezoek bij Sporting Charleroi terug in actie kunnen komen. De 31-jarige targetspits trof in 8 wedstrijden voor blauw-zwart al vijfmaal raak.