Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 29!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Hervé Koffi. De doelman van Moeskroen was goed voor een hele resem reddingen en zorgde daarmee voor een bijzonder belangrijke driepunter tegen Standard voor Les Hurlus.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Joris Kayembé was opnieuw een lichtpuntje voor Charleroi in een brilscore tegen STVV. Aan bezoekende zijde mochten ze daar vooral Daiki Hashioka voor danken. Odilon Kossounou was opnieuw top voor Club Brugge, Munoz was dé man van de match bij een sterk acterend Genk.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Mercier - de draaischijf van OH Leuven opnieuw met een doelpunt en een assist - met naast hem Holzhauser (1 goal, 1 assist en zo opnieuw van waarde voor Beerschot) en Knowledge Musona (2 goals).

Aanval

Ook Ruud Vormer en Hans Vanaken toonden goede vorm, maar het Brugse gevaar kwam toch meteen opnieuw van Noa Lang bij zijn terugkeer in de basis na corona. Ook Lamkel Zé (1 goal, 1 assist, 1 strafschop uitgelokt) en Selemani (1 goal, 1 assist) toonden zich belangrijk voor hun respectieve teams.

Dat levert dan onderstaand elftal op: