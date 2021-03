Defour heeft zijn waarde en contractverlenging zit in pijplijn, maar... krijgt hij zijn lichaam nog topfit?

KV Mechelen praat met Steven Defour over een contractverlenging. Zondag liet de 32-jarige middenvelder zien dat hij nog van waarde kan zijn voor Malinwa. Al zal er nog wel wat aan geschaafd moeten worden.

Hoogstwaarschijnlijk speelt KVM play-off 2 en dat lijkt een goeie opportuniteit om Defour verder op punt te krijgen. Zondag streed hij tot het einde mee om het punt over de streep te trekken, maar daarna zat hij er helemaal door. "De benen zijn dood. Mijn kuiten gaan een weekje recuperatie nodig hebben", lachte hij achteraf.

Het is mooi meegenomen dat door het bekervoetbal dat nu ook aan de orde is, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat hij straks niet klaar is voor een opeenvolging van matchen. Dat is ook iets wat ze bij het Mechelse bestuur bekijken.

Ervaring

Maar Defour liet ook zien dat zijn ervaring van pas kan komen in zulke moeilijke matchen. Op de positie die hij gisteren speelde, is Joachim Van Damme wel incontournable. Maar in de 4-2-3-1 die Vrancken meestal speelt, kan hij iets hoger wel van dienst zijn. "We hebben hem te weinig gebruikt in de opbouw, maar ik ben wel tevreden over zijn match", klonk het.

Aster Vranckx vertrekt straks en dan heb je nog Rob Schoofs en vier jonge gasten die naast Van Damme kunnen spelen. Ook in hun ontwikkeling kan Defour nog een belangrijke rol spelen. Maar het belangrijkste criterium zal worden: krijgt hij zijn lichaam weer helemaal in orde?