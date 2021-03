Yves Vanderhaeghe baalt na twee vermijdbare tegentreffers: "Zulke beginnersfouten, dat kan niet"

Na zes op zes in de competitie botste Cercle Brugge zondag op KRC Genk. De Vereniging leed een kansloze nederlaag en zag eerder op de dag concurrent Moeskroen van Standard winnen, waardoor de Henegouwers in het klassement over Cercle naar plaats zestien wippen.

Je zou als coach voor minder balen. Yves Vanderhaeghe legde na afloop meteen de vinger op de wonde. "We waren niet scherp genoeg. We pakken dat eerste tegendoelpunt op een stilstaande fase, waarbij een aantal jongens niet goed gepostioneerd staat. Nochtans hebben we er heel de week op getraind. De afspraken moeten nageleefd worden. Daarna pakken we dat tweede doelpunt na alweer slecht verdedigen van mijn team. Een pass en Ito stond alleen voor doel... Zulke beginnersfouten, dat kan echt niet", aldus Vanderhaeghe.

"Voor de rest vond ik ons gretig spelen. Na de rust waren we moedig en kwamen we enkele keren opzetten, maar we misten toch echt wel koelbloedigheid."

Vlak voor rust moest Hannes Van Der Bruggen vroegtijdig gaan douchen van Boucaut. Over de tweede gele prent kon geen twijfel bestaan, maar die eerste kaart lag zwaar op de maag bij Vanderhaeghe. "Ik vond de rode kaart overdreven. Bij die eerste gele kaart gebeurt er eerst een fout op Lopes. Akkoord, bij die tackle moet Hannes verstandiger zijn, maar hij raakt niemand, hé", aldus Vanderhaeghe.