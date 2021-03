Antwerp moet sterkhouder tegen Club Brugge dan toch missen

Afgelopen weekend ontving Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck al na twintig minuten een rode kaart na een tackle op Erik Ocansey van KV Kortrijk. The Great Old hoopte via het Disciplinaire Comité zijn schorsing om te zetten naar een voorwaardelijke, maar hij is er niet bij tegen Club Brugge

De club vangt in beroep echter bot. Het Disciplinair Comité heeft alvast laten weten dat de Senegalees één wedstrijd schorsing toegewezen krijgt, de extra match voorwaardelijk valt wel weg. Hij zal dus in de topper tegen Club Brugge niet inzetbaar zijn. Stevige domper voor Frank Vercauteren en co, al kunnen ze nog wel steeds beroep aantekenen. Ook Dieumerci Mbokani, die tegen KV Kortrijk zijn vijfde gele kaart ontving, zal er wegens een schorsing niet bij zijn. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Abdoulaye Seck (@official_rafc) 1 w. schorsing effectief vanaf 11.03.2021 + boete € 1000 effectief — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 9, 2021