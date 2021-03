Dit elftal met Pro League-spelers is deze zomer transfervrij

Aan het einde van dit seizoen lopen er weer enkele contracten af van Jupiler Pro League-spelers. We stelden het sterkste elftal samen van spelers die deze zomer gratis op te halen zijn.

Doelman

In doel kunnen we kiezen tussen enkele zeer degelijke keepers. Ethan Horvath, Danny Vukovic, Nicolas Penneteau en Colin Coosemans zijn onder andere opties. Met het oog op de toekomst kiezen we voor de tweede doelman van Club Brugge, Ethan Horvath. Horvath is 25 jaar oud en speelde in totaal 63 keer voor Club. Dit seizoen deed de Amerikaanse doelman zelfs ervaring op in de Champions League.

Verdediging

Op rechtsachter is de keuze snel gemaakt. Aurélio Buta van Antwerp is een back met goede aanvallende impulsen. Met een geschatte marktwaarde van 4 miljoen is hij de duurste verdediger in ons elftal.

Centraal achterin staat Lucas Lissens in onze ploeg. Lissens speelde al twee keer mee in de Beker van België en mocht ook twee keer spelen in de Jupiler Pro League. De 19-jarige Belg speelde zeer goede wedstrijden, op een rode kaart in zijn debuutmatch tegen KV Oostende na.

Naast de onervaren Lissens kiezen we voor Pro League-legende Sascha Kotysch. Kotysch speelt momenteel bij Oud-Heverlee Leuven, maar speelde vooral bij Sint-Truiden in zijn carrière. 192 keer stond hij op het veld voor de Kanaries. Ondertussen is Kotysch 32 jaar oud en kan hij Lissens met zijn ervaring veel bijbrengen.

Adriano is onze rechtsachter, hoe kon het ook anders? Dit seizoen is de ex-Barcelonaspeler te bewonderen bij Eupen, maar deze zomer is hij transfervrij. Hij is ondertussen wel al 36 jaar, maar een klasbak als Adriano moet je bijna altijd in je team zetten. Hij had wel concurrentie van Lucas Bijker die aan een sterk seizoen bezig is bij KV Mechelen.

© photonews

Middenveld

Wie we opstellen als defensieve middenvelder is een moeilijke keuze. Gaan we voor ervaring met Guillaume Gillet of kiezen we voor jeugdigheid met Julien de Sart? Onze keuze valt op Gillet. Bij Charleroi doet hij het nog verrassend sterk voor zijn 36-jarige leeftijd. Morgen wordt Gillet 37, weer een jaartje erbij dus voor de legende van Anderlecht. Bij Anderlecht won hij vier titels, een beker en een super cup.

Centraal op het middenveld gaan we voor Steven Defour. Bij KV Mechelen stond Defour nog maar vijf keer aan de aftrap dit seizoen, maar viel hij ook enkele keren in. Met ervaring bij Standard en Anderlecht, maar ook in het buitenland bij Porto en Burnley kan hij niet in ons team ontbreken.

Als aanvallende middenvelder is het kiezen tussen Daan Heymans, Andrew Hjulsager of Lior Refaelov. Refaelov is ongetwijfeld de meest ervaren speler, Daan Heymans was even topschutter van onze competitie, maar toch gaan we voor Hjulsager. De 26-jarige Deen is aan een geweldig seizoen bezig met KV Oostende. Mede dankzij zijn drie doelpunten en negen assists staat Oostende momenteel op de vierde plaats in het klassement.

Aanval

Op rechtsbuiten is de keuze redelijk eenvoudig. Massimo Bruno van Charleroi won met Anderlecht drie titels en met Red Bull Salzburg de beker en de titel. Op zijn 27ste heeft hij al heel wat ervaring vergaard. Dit seizoen speelde Bruno nog niet veel door een gescheurde kruisband. Hij maakte dit seizoen alsnog twee doelpunten.

Ook al vormen Fashion Sakala, Marius Noubissi en Igor de Camargo serieuze concurrentie, Dieumerci Mbokani moet en zal in dit elftal staan. Vijf titels, een beker, een gouden schoen, een super cup en de Gouden Stier afgelopen seizoen, met zo een palmares moet je in de ploeg staan. Dit seizoen vond hij al acht keer de weg naar doel voor Antwerp.

Op de linkerflank is er minder keuze. De voormalige speler van Charleroi, Amara Baby, is de enige die echt in aanmerking komt. De 32-jarige Senegalees speelt momenteel bij Eupen. Dit seizoen maakte hij twee doelpunten en gaf hij een assist.