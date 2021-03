Julien Ngoy keert terug op de interesse van Standard: "Waarom ergens anders heen gaan?"

Julien Ngoy stond tijdens de wintermercato in de belangstelling van Standard, maar hij bleef uiteindelijk in Eupen. In de beker staan beide ploegen nu tegenover elkaar.

Julien Ngoy speelt nog steeds voor Eupen, al had de 23-jarige voetballer in januari naar Standard kunnen trekken. In een interview met La Capitale vertelt hij over de interesse die Standard voor hem had. De beslissing om bij Eupen te blijven heeft hij zich nog niet beklaagd.

De voormalige Belgische international is blij met de gang van zaken in Eupen. "Het is vleiend dat een grote club als Standard in je geïnteresseerd is, ik kan niet anders zeggen, maar het is goed dat ik niet wegging. Ik wilde hier echt een volledig seizoen hebben. Dat Eupen weigerde te onderhandelen was ook flatterend. Het betekent dat ze vertrouwen in me hebben en dat ik het goed doe. En eerlijk gezegd, ik voel me hier heel goed, waar ik mijn speeltijd krijg. Waarom ergens anders heen gaan?"

Ngoy kwam afgelopen zomer van Stoke City over naar Eupen. Hij bloeit bij Eupen helemaal open. In 30 wedstrijden heeft hij tot nu toe vijf doelpunten gemaakt. Zijn prestaties zullen deze zomer waarschijnlijk nog meer belangstelling wekken op de transfermarkt.