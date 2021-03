Na Heynen mikt de Condé op nog enkele langdurige contracten voor Racing Genk

Bij Racing Genk zijn ze druk bezig richting toekomst. Met Bryan Heynen vast te leggen tot 2026 werd een stevig signaal gegeven.

Technisch directeur de Condé is tevreden over het nieuwe contract van Heynen. “Wij willen hem waarderen als een van onze belangrijkste spelers”, zegt de Condé aan HBVL.

Dat mocht voor Racing Genk ook wat kosten. “Natuurlijk hebben wij onze budgettaire grenzen. Maar we willen wel een stevige inspanning doen en een signaal uitsturen dat we het waarderen dat onze beste spelers hier willen blijven om voor de hoofdprijzen te strijden. Zeker de toptalenten uit onze eigen opleiding. Zij zullen daar ook zelf beter van worden, nog verder staan als ze ooit alsnog die stap naar het buitenland zetten. Niet iedereen moet een Courtois zijn en na één topseizoen een toptransfer maken naar een internationale topclub.”

En ook andere spelers wil Genk langer vastleggen. “Ook met Vandevoordt en Oyen starten we gesprekken op om hun contract nu al open te breken. Dit is de weg die we als club willen inslaan.”