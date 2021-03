Nu out met spierblessure: opvallende afwezige in selectie Kompany

Bij RSC Anderlecht is de selectie vrijgegeven voor het duel in de Croky Cup met KRC Genk. En daar is een opvallende afwezige bij.

RSC Anderlecht moet Hannes Delcroix al missen voor de rest van het seizoen, maar tegen KRC Genk moet het nog een verdediger missen. Sélection / Selectie 🟣⚪️ #ANDGNK #CrokyCup pic.twitter.com/fEJ5q1YQr6 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 13, 2021 Rechtsachter Amir Murillo is er namelijk ook niet bij tegen KRC Genk. Hij moet de match aan zich voorbij laten gaan vanwege een spierblessure. Daardoor is de spoeling echt wel dun geworden achteraan. Mogelijk moet Sardella daardoor achteraan spelen in de basiself, meent Het Nieuwsblad.





