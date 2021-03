OHL moet zich opmaken voor vertrek van absolute sterkhouder: "Dagelijks een drietal telefoontjes van managers die over een transfer willen praten"

Oud-Heverlee Leuven strijdt nog steeds mee voor Play Off 2 en zelfs een plekje bij de eerste vier is nog niet uitgesloten. De Leuvenaars hebben hun puike seizoen te danken aan enkele cruciale pionnen.

Het creatief vermogen van Mercier, de snelheid en diepgang van Sowah en de balvastheid en scorend vermogen van Thomas Henry. Tel daarbij nog eens de defensieve stabiliteit die een toptrainer als Marc Brys er in geslepen heeft en je weet dat OHL een team is om rekening mee te houden in de Jupiler Pro League.

De interesse in enkele Leuvense sterkhouders is dan ook niet vreemd. Vooral Thomas Henry lokt de nodige belangstelling uit, dat bevestigt ook technisch directeur Wim de Corte in Het Laatste Nieuws.

Overspoeld door telefoontjes

"Nu al krijg ik dagelijks een drietal telefoontjes van managers die over een transfer van Thomas willen praten. Dat gebeurde ook tijdens de wintermercato, maar Thomas bleef hier en is na een kort dipje weer sterk aan het spelen."

Henry legde er dit seizoen al twintig in het mandje en deelde ook al vijf assists uit. Het lijkt een utopie dat de Franse spits ook volgend seizoen nog in het King Power at Den Dreef stadion speelt.