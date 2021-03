Arnaud Bodart droomt al van bekerwinst: "Als we pit tonen en de duels aangaan, presteren we echt goed"

Zaterdagavond plaatste Standard zich als eerste voor de finale van de Croky Cup na een 0-1 zege op het veld van Eupen. Het zal nu in spanning toekijken wie hun komende tegenstander zal worden.

Standard lijkt alsnog het mislukte seizoen te gaan redden: "We hebben deze finale gehaald en mogen dus blij zijn. We wonnen dankzij een geweldig schot van Selim. Toch hebben we te veel kansen laten liggen en hadden we de wedstrijd vroeger kunnen en moeten uitspelen", zei de Luikse doelman na afloop van de wedstrijd.

De druk was voor de wedstrijd niet al te groot aan de kant van Rouches: "We waren sereen en dachten niet te veel na over onze situatie. Veel mensen zeiden dat we ons seizoen zouden redden, maar onze reis was nogal atypisch. We gingen naar Seraing waar de bal niet rolde op het drassige veld, in Kortrijk was het veld dan weer volledig bevroren... Toen hadden we onze zinnen gezet om het avontuur in deze competitie voort te zetten. We willen de Croky Cup winnen. Als we pit tonen en de duels aangaan, presteren we echt goed."