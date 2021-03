Terugkeer naar 16 clubs? 'Studie is er nog niet en dus kan het niet', menen de kleinere clubs

Morgen komt de Algemene Vergadering van de Pro League samen. Op de agenda staat ook het competitieformat voor het seizoen 2022-2023. Normaal gezien zouden er maar twee seizoenen gespeeld worden met 18, maar een terugkeer naar 16 is niet zo evident. Wie haalt zijn slag thuis?

Uiteraard zijn er wat grotere ploegen, met Gent op kop, die terug willen naar 16 ploegen, maar de kleinere ploegen willen daar niets van weten. Drie degradanten volgend seizoen zou voor de kleinere clubs een ramp betekenen, want er zijn er veel die vrezen bij die dalers te zullen zijn. Aangezien ze dit seizoen al miljoenen aan inkomsten verloren, is de vrees groot dat velen zich diep in de schulden gaan steken om toch maar niet bij de degradanten te behoren. "Pure waanzin", geven ze aan.

En ze hebben goede hoop, want heel wat clubs hebben zich verenigd en hebben ook een stok achter de deur gevonden. Na de turbulente aanloop naar het huidige seizoen werd er door de Pro League besloten een studie te houden om een ideale format te vinden.

"In het najaar van 2020 wordt een studie besteld om een competitieformat voor na het seizoen 2021-2022 uit te werken. Indien geen akkoord zal bereikt worden over een nieuw format zullen er op het eind van het seizoen 2021-2022 in de Jupiler Pro League 3 rechtstreekse dalers zijn", klonk het eind juli vorig jaar.

Geen gefundeerde discussie mogelijk

Maar... die studie is op de dag van vandaag nog niet afgerond en er zijn ook geen tussentijdse resultaten. De kleinere clubs voeren aan dat er op dit moment geen gefundeerde discussie over het competitieformat gevoerd kan worden. Bovendien is er ook nog geen duidelijkheid over een mogelijke BeNeLeague waardoor elk nieuw format straks al achterhaald kan zijn. "De voorwaarden om terug te keren naar het oorspronkelijke format van 16 zijn dus allerminst vervuld", klinkt het.

Het is een redenering die heel wat bijval vindt. Maar clubs als Gent zijn het daar dus niet mee eens en willen nog alles op alles zetten om een paar ploegen te overtuigen het van hun kant te zien. De play-offs behouden is daarbij ook hun grootste betrachting. Maar - zoals dit seizoen duidelijk werd - is de kalender wel heel krap met 18 ploegen.