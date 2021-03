Kompany beseft dat de kritiek op hem nog gaat aanwakkeren: "Ik accepteer elk aspect van mijn rol"

Vincent Kompany toonde zich groot in het verlies en begon zondagavond zijn praatje met het feliciteren van John van den Brom en Genk. Maar daarna ging het vooral over de problemen bij zijn ploeg. Want de uitschakeling betekende een zoveelste klap voor zijn ploeg.

Kompany weet ook dat zowat alle kritiek op zijn nek gaat terechtkomen. "(haalt de schouders op) In die rol moeten ze mij ook gebruiken. Ik neem soms (onderbreekt) - kom laten we eerlijk zijn - ik pak altijd de wind van voor voor hun", zei hij. "Hun taak is om te winnen en ik kan hen helpen om tot winnen te komen. Maar daar zijn stappen aan gelinkt." De coach van Anderlecht vreest niet om op een gegeven moment al zijn krediet opgebruikt te hebben. Hij herhaalde al meermaals dat hij daar geen schrik voor heeft. "Dat is ok dat er kritiek komt. Ik heb gevraagd om rolzuiverheid en ook om die verantwoordelijkheid. Ik accepteer elk aspect daarvan. Een coach die in de rij toeschouwers gaat zitten, zal ook niet helpen."