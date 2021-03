'Schlemiel' Miazga heft het hoofd onmiddellijk op: "Anderlecht moet Europa in!"

Matt Miazga droop na het laatste fluitsignaal met het hoofd tussen de schouders weggetrokken af naar de kleedkamer. Helemaal in de put na zijn own goal, die er - laten we eerlijk zijn - nogal knullig uitzag.

Miazga raakte de voorzet van Bongonda helemaal verkeerd. "We weten allemaal wat er gebeurde: ik ging in de fout", zuchtte hij in de perszaal. "Uiteraard ben ik enorm ontgoocheld. Ik stak in de kleedkamer mijn hand op aan te geven dat het mijn schuld was, maar de jongens en de coach lieten direct zien dat ze achter mij stonden. Ze hebben gezegd dat ik het niet in mijn hoofd moest laten kruipen. In zulke omstandigheden zie je dat onze teamgeest heel groot is."

En dus zet hij nu alles op alles om die laatste vier matchen van de reguliere competitie te winnen. "Het is nu nog belangrijker dan ooit om bij elkaar te blijven. We hebben alles nog in eigen handen. Anderlecht moet Europa in, dat is het verplicht aan zijn status en zijn naam. Ok, we hebben het moeilijk om te scoren, maar we moeten positief blijven. Het is niet perfect, maar we willen er komen."