Tarik Tissoudali (KAA Gent) wordt dubbel in de bloemetjes gezet na ijzersterke maand

Afgelopen wintermercato pakte KAA Gent uit met de komst van Tarik Tissoudali. De flankaanvaller verliet het Kiel voor een nieuw avontuur in de Ghelamco Arena en had maar weinig aanpassingstijd nodig om de harten van de supporters te veroveren. Hij wordt nu ook dubbel in de bloemetjes gezet.

De Nederlander met Marokkaanse roots kreeg voor zijn dubbele treffer tegen KAS Eupen de prijs ‘Doelpunt van de Maand’ toegewezen. Een opgewekte Niklas Dorsch had er duidelijk zin in en zette zijn ploeggenoot met het nodige plezier in de spotlights.

Daar bleef het niet bij. De nieuwkomer nam ook meteen de prijs ‘Speler van de maand februari’ in ontvangst. Daarvoor kreeg hij een staande ovatie van de enkelingen aanwezig in de kleedkamer. Alessio Castro-Montes moest zich tevredenstellen met een tweede plaats.