Belgische aanvaller wil via Championship naar Rode Duivels: "Sommigen zeggen dat ik droom, maar dat is nog steeds mijn ambitie"

Isaac Mbenza timmert via Huddersfield Town aan zijn weg naar de Rode Duivels. U leest het goed: de ambitie van de voormalige aanvaller van Standard is torenhoog.

Isaac Mbenza speelde de voorbije seizoenen voor Standard, Montpellier, Amiens en Valenciennes. Ondertussen scoort de 25-jarige aanvaller zijn doelpunten voor Huddersfield Town.

Onze landgenoot leverde dit seizoen al vijf doelpunten en acht assists af in de Engelse Championship. “Het is nog altijd mijn ambitie om voor de Rode Duivels te voetballen”, verrast Mbenza in La Dernière Heure.

“Sommigen zullen zeggen dat ik droom”, legt Mbenza uit. “Maar Roberto Martinez kijkt niet enkel naar spelers van pakweg Real Madrid of Chelsea FC. Hij selecteert ook jongens van RSC Anderlecht en Club Brugge. Dat werkt motiverend.”