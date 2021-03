Dieumerci Mbokani krijgt van Antwerp geen toestemming voor nationale ploeg

Dieumerci Mbokani zal niet vertrekken naar de nationale ploeg van Congo. Dat heeft Royal Antwerp FC beslist.

De Congolese nationale ploeg speelt op 22 maart en 30 maart tegen Gabon en Gambia in de kwalificatie voor de Africa Cup. Mbokani zou na enkele jaren afwezigheid zijn comeback maken voor Congo.

Die comeback moet nog eventjes op zich laten wachten, want Royal Antwerp FC wil geen enkel risico nemen op een coronabesmetting of een quarantaine.

Royal Antwerp FC vindt dat met de play-offs voor de deur het beter is dat Mbokani in Antwerpen blijft. Een mogelijke volgende kans voor Mbokani is er bij de WK-kwalificatiewedstrijden.