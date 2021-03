Aantal coronagevallen bij STVV stijgt naar 15, ook Peter Maes besmet: Hoe zit het met match tegen Waasland-Beveren?

Maandag meldde STVV maar liefst zeven nieuwe positieve tests, vijf spelers en twee stafleden. Onder hen ook trainer Peter Maes.

Zaterdag speelt STVV de belangrijke partij tegen Waasland-Beveren. Na drie dagen verplichte quarantaine werd er gisteren in kleine groepjes en met respect voor social distancing getraind.

De wedstrijd tegen Waasland-Beveren staat voorlopig nog altijd op de kalender. Bij STVV is er veel onduidelijkheid over het minimum van zeven besmette spelers die je moet hebben om een wedstrijd te kunnen uitstellen. In het totaal zijn er nu vijftien besmettingen bij STVV: tien spelers en vijf stafleden.

Maandag werden nieuwe tests afgenomen, de resultaten worden daarvan dinsdagmiddag verwacht. Ook woensdag zijn er tests gepland, zoals in het protocol van de Pro League voorgeschreven.

Als het voor een mogelijke nieuwe datum voor de wedstrijd gaat, dan moet het wellicht om zeven inzetbare spelers gaan. Geschorste spelers en jongens van minder dan 21 jaar tellen zo goed als zeker niet mee.

Woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League geeft een woordje uitleg over een mogelijk uitstel. “Vanaf het ogenblik dat een club zeven positieve gevallen heeft in de A-kern, kan die club een aanvraag tot uitstel indienen”, zegt Van Bever aan Het Nieuwsblad. “Of die al dan niet goedgekeurd wordt, daarover beslist de kalendermaker. Bij zijn deliberatie houdt hij rekening met verschillende factoren, zoals het aantal positieve gevallen, de leeftijd van die gevallen, speelminuten, schorsingen en dergelijke.”