Social media team Hart gaat pijnlijk in de fout: "Job Done" na uitschakeling tegen Dinamo Zagreb

Engels doelman Joe Hart (of zijn social media team) heeft een serieuze uitschuiver gemaakt op social media en dat heeft Hart geweten.

Joe Hart, in het verleden nog doelman van Manchester CIty en de Engelse nationale foto, is vandaag de dag reservedoelman bij Tottenham Hotspur. De Spurs speelden donderdagavond in de Europa League tegen Dinamo Zagreb. Na een 2-0 overwinning thuis mochten de Kroaten geen probleem vormen maar na verlengingen werd er zowaar met 3-0 verloren in Zagreb en waren de Spurs uitgeschakeld.

Het social media team van Joe Hart dacht blijkbaar ook dat de kwalificatie voor de kwartfinale al binnen was. Meteen na de wedstrijd postten ze een foto op het Instagram-verhaal van de doelman met daarbij de boodschap: "Job done", oftewel 'Opdracht volbracht'. Een pijnlijke vergissing waarvoor Hart zich moest verontschuldigen.

🗣 Joe Hart on posting ‘job done’ on Instagram after Tottenham were knocked out of Europa League last night 🤦‍♂️



"It's unacceptable, I'm sure it's annoyed a lot of people... it's obviously not come from me." pic.twitter.com/nSc3oadpDZ — Pubity Sport (@PubitySportIG) March 19, 2021

"Iemand uit het team postte dat en dat is onaanvaardbaar. Het spijt me dat dit gebeurd is, het kwam niet van mij. Ik heb alleen maar liefde voor deze club en ben even teleurgesteld als iedereen. Het was een typfout", klinkt het.