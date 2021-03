Van de hemel naar de hel: Jérémy Doku scoort zijn eerste doelpunt voor Rennes maar krijgt niet veel later een rode kaart

Jérémy Doku heeft er maar liefst vijf maanden op moeten wachten, maar zaterdag liet hij een allereerste keer de netten trillen voor Stade Rennais. Wat een absolute feestmiddag leek te worden voor de Rode Duivel veranderde vlak na de rust weer in ontgoocheling. Hij kreeg een rode kaart.

Jeremy Doku streek begin oktober neer bij Stade Rennais in ruil voor een recordbedrag van meer dan 25 miljoen euro. Ondanks het hoge prijskaartje heeft zowel de club als het jeugdproduct van Anderlecht even geduld moeten uitoefenen, maar nu was het uiteindelijk toch prijs.

Het eerste doelpunt van Jeremy Doku viel op bezoek bij FC Metz. Het was de eerste van vele voor de Rode Duivel, die in de eerste helft van het seizoen al drie assists liet noteren.

Uitsluiting

Wat leek uit te draaien op een prachtige voetbalmiddag voor onze jonge landgenoot veranderde in de 51e minuut drastisch. Na een zware tackle pakte de gewezen Anderlecht-speler zijn eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière.

Gelukkig voor Doku konden zijn ploegmaats de wedstrijd over de streep trekken met uiteindelijk een 1-3 overwinning als eindresultaat. Onze landgenoot zal ongetwijfeld met een dubbel gevoel achterblijven na deze partij.