Lokonga geeft uitleg bij eerste selectie voor Rode Duivels: "Denk dat de bondscoach wel naar mijn prestaties heeft gekeken"

Er was wel wat te doen over de eerste oproep van Albert Sambi Lokonga voor de Rode Duivels. De 21-jarige middenvelder vindt het zelf echter de volgende logische stap: "Dit is een werk dat heel jong begonnen is", zei hij op zijn eerste persconferentie.

Lokonga had wel al een vermoeden dat hij opgeroepen ging worden. "Toen Axel Witsel geblesseerd uitviel, kreeg ik van heel wat mensen te horen dat het mijn kans was. Dat ik alles moest geven om erbij te zijn", aldus Lokonga. "Toen heb ik me gerealiseerd dat het mogelijk was."

"Ik hoorde ook dat het tussen mij en Orel (Mangala) ging, maar nu zijn we hier allebei. Hoe ik het nieuws vernam? Ik zat op taalles en daar zag ik het op mijn gsm. Mijn telefoon stond meteen roodgloeiend. Mijn ouders en broer hebben me meteen gezegd dat dit nog maar het begin is. Kompany? De coach heeft gezegd dat ik ervan moet genieten."

Helemaal nieuw wordt het niet voor Lokonga, die naast Verschaeren ook heel wat ex-ploegmaats terugziet met Mangala, Saelemaekers en Doku. "Ik heb hen wel gemist ja. Hun aanwezigheid maakt het ook makkelijker voor mij. Als ik speelkansen krijg, wil ik me alvast tonen."

Ik voel me op twee posities heel goed: zes en acht

Lokonga is al heel jong aanvoerder van Anderlecht. "Of dat heeft meegespeeld? Dat is een vraag voor de coach. Ik denk wel dat hij meer naar mijn prestaties op het veld kijkt. Ik kan op de positie van Witsel spelen. Ik voel me op twee posities heel goed: zes en acht. Dus ja, mijn profiel sluit er wel bij aan."

Voor Lokonga kan het een opstapje zijn. "Ik heb nu geen zin om over een mogelijke transfer te praten. Ik wil enkel genieten van wat er nu op mij afkomt."