🎥 Doelpunt Vranckx deed zichtbaar deugd en zo is zijn moeder ook weer blij: "'Het is tijd dat je nog eens scoort', zei ze"

Een zege leverde het net niet op, wel was het doelpunt van Aster Vranckx een opsteker. Zeker voor hem persoonlijk, na een iets moeilijkere periode. Bovendien kon het 18-jarige talent zo weer met een gerust hart naar huis terugkeren.

"Het was heel lang geleden dat ik nog eens gescoord had. Ik had het onder nog over met mijn moeder. 'Het is tijd dat je nog eens scoort', zei ze. Ik ben superblij dat ik dat heb kunnen doen", aldus Vranckx over zijn doelpunt tegen OHL. Grappig dat ze zo op het thuisfront op hem inpraten en hem zeggen om te scoren. "Dat zeggen ze eigenlijk elke week. Ze verwachten sowieso dat ik scoor. Mooi dat ze nog eens blij kunnen zijn."

Het was ook een doelpunt van mooie makelij, met een prima kwaliteit van de balbehandeling bij de doelpuntenmaker. "Het was mooi afgewerkt, maar het was ook een goede bal van Thibault Peyre. Ik ben blij dat de bal erin ging." Het komt na een periode waarin Vranckx vaker dan hem lief was op de bank zat. "Elke voetballer maakt wel eens moeilijkere momenten mee. Aan mij om mentaal sterk te blijven."

© photonews

"Veel mensen vergeten dat hij nog heel jong is", zegt trainer Wouter Vrancken over de situatie van Vranckx. "Dan ga je ook ups en downs hebben. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je dat kan afvlakken en hoe meer je een constante in je spel krijgt. We moeten accepteren dat dat verval er nog is. Het is enkel daardoor dat hij die ervaring kan opdoen."

Ze hoeven in de entourage van de jonge middenvelder niet te panikeren: hij staat nog altijd op een goed blaadje bij de coach vanwege zijn ingesteldheid. "Bij iemand als Aster heb je nooit te klagen over werkethiek en mentaliteit. Voor hem is het leuk om die goal te maken en vertrouwen te pakken."