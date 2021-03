Blessure van Heynen lijkt mee te vallen: Genk-aanvoerder onzeker voor de match tegen OHL

De blessure van Bryan Heynen lijkt mee te vallen. Onderzoek wees uit dat de Genk-aanvoerder zich geblesseerd heeft aan de heupbuiger. Het is wel nog onzeker of hij al terug hersteld is tegen de wedstrijd van OHL.

Even paniek afgelopen vrijdag in het kamp van Genk toen Bryan Heynen in de wedstrijd tegen Standard geblesseerd naar de kant moest. Hun aanvoerder greep naar het bovenbeen en moest meteen gewisseld worden. Verder onderzoek wees uit dat het om een blessure aan de heupbuiger zou gaan, maar een ingreep zou niet nodig zijn meldt Het Belang Van Limburg. Deze week moet hij het rustig aan doen op training om dan de intesiteit gestaag op te drijven richting het competitieduel van 5 april tegen OHL. Vaste waarde Met Heynen mist Genk wel een belangrijke pion in de strijd om een Play-off 1-ticket. De 24-jarige middenvelder kwam dit seizoen al 24 keer in actie bij de Limburgers en was daarin goed voor 1 doelpunt en 5 assists.