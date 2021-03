Youri Tielemans ontvangt lof en wordt in Engelse media vergeleken met Liverpool-icoon: "Is er iets wat hij niet kan?"

Youri Tielemans speelt zich steeds meer in de harten van de Engelse voetballiefhebbers. De Rode Duivel maakt keer op keer indruk bij Leicester City en is er misschien wel één van de cruciaalste pionnen in het elftal. Ook in de FA Cup tegen Manchester United schitterde hij opnieuw.

De 23-jarige middenvelder ging op wandel door de rode defensie en zette de voorsprong met een rake knal op het bord. The Foxes plaatste zich ook voor de halve finales na een 3-1 zege. Het leverde Youri Tielemans achteraf heel wat lof op. De Britse media staat gekend als een harde tante, maar toch ontving het jeugdproduct van Anderlecht een 9 op 10 in de lokale krant Leicester Mercury. “Is er iets wat hij niet kan?”, viel er zelfs te lezen. Maestro en sniper Daarnaast beschreven het gekende BBC en The Guardian hem als de architect van de nummer drie uit de Premier League. Die laatste vergelijkt Tielemans zelfs met een icoon uit het Engelse voetbal: “Hij lijkt op momenten een herinnering uit het verleden. Je moet van speciale huize komen om zo krachtig te kunnen uithalen in een bewegende actie en om in dezelfde actie te transformeren van maestro op het middenveld naar sniper in de aanval. Een talent dat doet denken aan Steven Gerrard.” 🤩 | Youri Tielemans, als een mes door boter! 🔪🧈#LEIMUN #FACUP pic.twitter.com/w4mQuHqQTy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021