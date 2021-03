Doku haalt bezoek aan Liverpool eens op: "Als ze mij apprecieerden op mijn 15de, zullen ze nog wel eens terugkeren"

Jérémy Doku had op jonge leeftijd al naar Engeland kunnen trekken, zoals andere spelers die op Neerpede gevormd zijn, zoals Adnan Januzaj. Maar hij besloot destijds om zijn profcarrière te beginnen bij Anderlecht.

Het is geen publiek geheim: vooraleer Jérémy Doku zijn debuut maakte in een eerste ploeg, werd hij al snel gevolgd door Engelse ploegen. Hij was één van die talenten die Anderlecht op vroege leeftijd had kunnen kwijtspelen. Doku bracht op zijn vijftiende een bezoek aan Liverpool, maar tot een transfer kwam het niet.

"Iedereen heeft het tegen mij over Liverpool, omdat dat de ploeg was met de meeste concrete interesse, maar er was ook belangstelling van Chelsea en Arsenal. Ik heb gepraat met Klopp, Mané, Wijnaldum, Gerrard.... Ik heb veel gesproken met Mané, maar niet echt over voetbal", zegt Doku over het Liverpool-verhaal in Ouest France.

Ik weet welke weg ik wil afleggen

"Het was meer een uitwisseling van gedachten tussen twee mensen. Hij heeft me gezegd dat ik jong ben en nog veel tijd heb", vervolgt Doku, die nog tot oktober 2020 voor paars-wit zou voetballen. "Ik weet welke weg ik wil afleggen. Het werd op mijn vijftiende al heel serieus voor mij. Ik beeldde me het vervolg van mijn carrière al in. Ik wist dat ik op dat moment bij Anderlecht moest blijven."

Hoe kijkt de Rode Duivel nu op die beslissing terug? "Als ze me vragen of ik spijt heb van mijn keuze, dan zeg ik dat als Liverpool me apprecieerde op mijn vijftiende, dat ze nog wel eens zullen terugkeren. Het is aan mij om goed genoeg te zijn."