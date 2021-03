Hoe play-off 2 de moeite waard kan zijn voelen ze bij KVM: "Anders geen sportman, leuker over deze dingen te praten"

We schrijven 17 december 2020. KV Mechelen heeft net in eigen huis verloren van Waasland-Beveren en Club Brugge. De situatie ziet er maar belabberd uit voor Wouter Vrancken en zijn spelers. Mechelen is verwikkeld in een degradatiestrijd en lijkt al blij te moeten zijn als het niet zakt.

Een grijs seizoen lijkt op dat moment het hoogst haalbare, maar in de volgende wedstrijd in en tegen Leuven zet KV Mechelen de opmars in. Het begin van een geweldige reeks: Malinwa zou 25 op 30 pakken. Mede dankzij die reeks heeft Malinwa drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie nog een doel. Play-off 2 kan nog.

Bewijs van de afgelegde weg

Momenteel staat Mechelen wel pas tiende, maar het verschil met nummer acht Zulte Waregem bedraagt slechts één schamel puntje. Play-off 2 was in het verleden nu niet de droom van elke voetballer, maar in het geval van KV Mechelen zou het dit seizoen anders liggen. Het zou een bewijs zijn van de afgelegde weg en een beloning voor hoezeer het zich heeft opgewerkt vanuit de onderste regionen.

Voetbalkrant vroeg Wouter Vrancken naar wat het zou betekenen als zijn team alsnog naar die top acht kan. "Het is mooi dat we over deze dingen kunnen praten. Ik kreeg zelfs al een vraag over play-off 1, maar laten we met de voeten op de grond blijven. Het geeft wel aan hoe fel we gewerkt hebben."

© photonews

"Het is leuker om het over positievere dingen te hebben dan wanneer we zoals in december moesten zeggen dat de resultaten tegenvallen, ook al was het voetbal wel goed. Ik heb liever dat we op deze manier kunnen praten", vervolgt de trainer van KV Mechelen.

Volgend seizoen

Bij hem is de ambitie zeker nog aanwezig. "We gaan er alles aan doen om het maximum te bereiken. Als we naar play-off 2 kunnen, gaan we die kans zeker nemen. In de sport ga je voor het maximale, anders ben je geen sportman. Het is ook niet enkel om naar een zo goed mogelijk resultaat toe te gaan, maar ook naar volgend seizoen toe. Anders zit er heel veel tijd tussen waarin je geen wedstrijd hebt."