Abdoulaye Seck ziet in Faris Haroun een toekomstige trainer : "Hij is er al volop mee bezig"

Abdoulaye Seck is kersvers international bij Senegal en rots in de branding centraal in de verdediging bij Antwerp. Vlak voor de interlandbreak haalde Antwerp hem voor de camera.

De Senegalese verdediger is defensief een erg waardevolle kracht, maar ook in de kleedkamer geldt hij als een belangrijke stem. Bovendien lijkt Seck zich ook erg goed te voelen op de Bosuil. Zo blijkt een uit een ludiek interview dat door de Great Old zelf gedeeld werd. Daarin vertelt hij onder meer dat Dylan Batubinsika zijn beste maatje is binnen de club. En de beresterke verdediger deelde ook enkele kleedkamergeheimen.



Zo blijkt dat Nana Ampomah de slechtste muziekkeuze heeft, al is de flankaanvaller blijkbaar ook altijd goed gezind en kan hij behoorlijk goed acteren. In aanvoerder Faris Haroun ziet Seck dan weer een toekomstige trainer. Tot slot heeft de verdediger zelf ook een bijnaam binnen de kleedkamer: King Kong.